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11 إصابة بتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

08 أيلول / سبتمبر 2023 09:44

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أصيب 11 شخصا جراء تجدد الاشتباكات المسلحة الليلة الماضية، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينييين جنوبي لبنان، حيث كان قُتل مؤخرا 13 شخصا في اشتباكات وقعت في المخيم قبل عدة اسابيع.

وسُمع صوت أسلحة آلية وقاذفات صواريخ، بحسب بعض المصادر فيما حاولت عشرات العائلات أن تُغادر مع أطفالها الجزء الشمالي من المخيم حيث تجددت الاشتباكات.

وكان قُتل 13 شخصا في اشتباكات استمرت عدة ايام  في 29 تموز/ يوليو في عين الحلوة بين مجموعات إسلامية متطرفة ومقاتلين من فتح.

جدير بالذكر ان الجيش اللبناني وقوى الامن اللبنانية لا تدخل المخيم بموجب اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات.

ويقطن في مخيم عين الحلوة الذي يعتبر من اكبر المخيمات الفلسطينية أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني.

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