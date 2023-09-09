النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2516)  السبت9/9/2023

1993م الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لقد كانت الأشهر التسعة التي استغرقتها مفاوضات أوسلو بين المنظمة وإسرائيل كافية لإقناع الإسرائيليين بأن التفاوض مع قيادة المنظمة بشكل مباشر أفضل بكثير من التفاوض عبر وفد لا يملك صلاحيات كافية للتصرف.