النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2516) السبت9/9/2023
أخبار فلسطينية
جهات فلسطينية تندد بالهجوم الأوروبي والأمريكي على الرئيس.. والخارجية ترحب بالأصوات الإسرائيلية الرافضة للعنصرية
فلسطين تطالب بتوفير حماية دولية ولجم سياسات إسرائيل العنصرية
بسبب تصريحاته عن المحرقة... تجريد محمود عباس من وسام فرنسي رفيع
حوار العالول: "م ت ف" اختزلت دور فلسطينيي الخارج ويجب إصلاحها لتضم كل مكونات شعبنا
بالفيديو "ما خفي أعظم" يكشف عن اعترافات صادمة لمسئول سابق بـ"الشاباك" عن العلاقة مع فيسبوك
اشتية يستهجن ردود الفعل الدولية على خطاب الرئيس عباس
حماس" تدعو لمواجهة سياسة "فيس بوك" المنحازة للاحتلال
"الخارجية": الجالية الفلسطينية والطلبة في المغرب بخير
هل نقل "العمادي" رسالة تحذيرية من "إسرائيل" إلى حركة "حماس"؟
أخبار إسرائيلية
الموساد: أشرف مروان لم يكن عميلاً مزدوجاً
متظاهرون مؤيدون للحكومة الإسرائيلية يمجدون قاتل رابين ومنفذ مذبحة الدوابشة
طيارو «العال» يرفضون قيادة طائرة نتنياهو
استطلاع إسرائيلي يظهر تشاؤمًا تجاه مستقبل الدولة العبرية
رئيس سابق للموساد يثير جدلاً في "إسرائيل"
لابيد لن ينضم لحكومة تضم نتنياهو في حال التطبيع مع السعودية
استطلاع رأي إسرائيلي: الوضع الاقتصادي إلى الأسوأ ونصف الإسرائيليين متشائمون
"الرحلة 114".. تفاصيل مرعبة عن إسقاط "إسرائيل" طائرة مدنية ليبية قبل 50 عاما
اخبار دولية
بريطانيا تندد بتصريحات الرئيس الفلسطيني عن المحرقة
مظاهرة بجامعة "هارفرد" الأمريكية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
لجنة أممية للوقاية من التعذيب تزور فلسطين بـ10 سبتمبر
أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون بعدم إعفاء "الإسرائيليين" من التأشيرة
أخبار عربية
مصر «غير منشغلة» بجدل استخباراتي إسرائيلي عن حرب أكتوبر
ارتفاع جرحى الاشتباكات بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان إلى 20
الاتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة
التعاون الإسلامي" تدين اقتحام مصلى باب الرحمة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة.. و”جبل صبيح” يتصدر المشهد مجددا- (صور وفيديو)
الاحتلال يقتحم ويخرب ويصادر محتويات مصلى “باب الرحمة” و40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الاستيطان الإحلالي عنوان المرحلة الجديدة لحكومة اليمين المتطرف لنهب الأرض وتهجير الفلسطينيين قسرا
إسرائيل تعيد السماح بخروج الصادرات من قطاع غزة بعد 5 أيام من المنع
الشرق الأوسط
منظمة إسرائيلية: المستوطنون أفرغوا 150 ألف دونم من سكانها الفلسطينيين
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذّر من هجمات خلال «العطلة اليهودية»
الاهرام المصرية
إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
عشرات الفلسطينيين في جنين يشاركون في وقفتين داعمتين للأسرى في سجون الاحتلال
"الاحتلال الإسرائيلي" يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى واعتقالات في جنين
الشروق المصرية
مسئول فلسطيني: موقف عباس ثابت بأنه ضد المحرقة النازية ويرفض معاداة السامية
الغد الأردنية
التطهير العرقي في الضفة يتواصل
قوات الاحتلال تعيث خرابا بمصلى باب الرحمة وتصادر بعض محتوياته
" العليا للكنائس" تدين اعتداءات قوات الاحتلال على مصلى باب الرحمة
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الشرق القطرية
انطلاق فعاليات الدورة 13 من معرض فلسطين الدولي للكتاب
الأراضي الفلسطينية على أعتاب مرحلة جديدة من المواجهة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
منتدى الإعلاميين: نشيد بما كشفه تحقيق "ما خفي أعظم" وندين نهج شركة "ميتا" في خدمة الاحتلال
"أبو كويك": ضربات المقاومة المتصاعدة أفشلت مخططات الاحتلال
"بحر" يدعو فصائل المقاومة لأسر مزيد من جنود الاحتلال
مواجهات في قلقيلية وطولكرم والاحتلال يعتدي على مسيرة مُساندة للمقدسيين
القدس المحلية
9 إصابات في صفوف الأمن خلال عملية لإلقاء القبض على مطلوبين جنائيين في جنين
هل بات برنامج "تصميم الألعاب" حاجة ملحّة في السوق الفلسطيني؟
هيئة المعابر بغزة تنفي "أرقامًا مضللة" حول المسافرين
إصابة مسنة برصاص المستوطنين داخل المسجد الأقصى
إسرائيل" تهدد "حماس": سنرد بقوة على أي هجمات خلال الأعياد اليهودية
مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية قرب أحد أبواب الأقصى
تعرض نقطة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار قرب طولكرم
الحياة الجديدة
مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى
إصابات بالاختناق خلال مواجهات شرق طولكرم
العشرات في جنين يشاركون في وقفتين داعمتين للأسرى
إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
"المدرسة الوطنية" تخرج 18 متدربًا من البرنامج التدريبي الخاص بدول شرق ووسط أوروبا
الاحتلال ينوي مضاعفة شوارع استيطانية في الضفة
لشبونة: مستشفى "سانت جون" للعيون في القدس ينال جائزة "فيجن 2023"
جريدة الأيام
مستوطَنتان جديدتان في القدس الشرقية تشملان 3884 وحدة سكنية
إصابة مواطنة بنيران مستوطنين داخل المسجد الأقصى
الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى ويعيث فيه خراباً
الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد صبّاح في عوريف
الاحتلال يقمع وقفة سلمية بالشيخ جراح ويعتقل عدداً من المشاركين ويصادر...
إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والتصدي لاقتحام استيطاني في قريوت
نقابة الأطباء" تستأنف الفعاليات النقابية هذا الأسبوع
إسرائيل تعيد السماح بالتصدير من القطاع وحماس نحو إلغاء فعاليات حدودية...
وكالة صفا
منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين ازدواجية معايير منصات التواصل الاجتماعي
3 شهداء وإصابة 9 إسرائيليين في 206 أعمال مقاومة بالضفة بأسبوع
عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في طولكرم
التجمع الصحفي يدعو الأجهزة الأمنية بالضفة للكف عن ملاحقة الصحفيين
الكتلة الإسلامية: اختطاف الأجهزة الأمنية بالضفة لطلابنا جريمة وتكامل لدور الاحتلال
"فدا": إعلان حماس سماحها بإجراء الانتخابات المحلية بغزة سيحلحل كثير من التعقيدات
حماس: ما يجري في عين الحلوة فتنة تمارسها جهات مشبوهة
عائلة الصحفي جراح خلف: إجراءات اعتقال ابننا غير قانونية
بالصور حماس تنظم وقفة في رفح نصرة للقدس والضفة والأسرى
التشريعي يؤازر المغرب في ضحايا الزلزال المدمر
هيئة المعابر: أعداد المسافرين المغادرين وفق المعدل السنوي المعتاد
حماس برفح تنظم وقفة دعم ومناصرة للقدس والأقصى والضفة
الأسير نايف غيظان يتمّ حفظ القرآن ويسرده بجلسة واحدة
حماس تحذّر من مؤامرات تهدد أمن مخيم عين الحلوة
الاحتلال يصيب عدد من المواطنين في الضفة والقدس
التعليم شمال غزة يكرّم المربي "يوسف سعدات" لبلوغه سن العطاء
الأشغال تتابع تصميم وطرح العطاءات والإشراف على المشاريع الحكومية
وزارة العمل تُقدم التعازي لعائلة العامل الإفرنجي
فلسطين اليوم
5 مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية بمرمى عمليات جيش الاحتلال
كتيبة طولكرم تعلن استهدف نقطة حراسة للاحتلال وتوقع إصابات مباشرة
الجهاد تنظم وقفة لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في جنين
إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية
د. الديك يوضح وضع الجالية الفلسطينية في المغرب بعد الزلزال المدمر
سما نيوز
فيديو: تحقيق يكشف دور "إسرائيل" في محاربة المحتوى الفلسطيني
دويكات: إصابة 9 أفراد من الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية
هيئة المعابر تُعقب حول ما يتم تداوله بشأن مغادرة موجات كبيرة من شباب غزة
الاتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة
تظاهرة في جامعة هارفارد الأميركية تضامنا مع شعبنا
"الرئاسية العليا للكنائس" تدين اعتداءات قوات الاحتلال على مصلى باب الرحمة
تقرير: المستوطنون أفرغوا 150 ألف دونم من سكانها الفلسطينيين
مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب "الأقصى"
عرب 48
غزة: الاحتلال يعيد فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري الأحد
جنين: الاحتلال يقتحم يعبد وعرابة وكفيرت وينصب حواجز عسكرية
وكالة وفا
وليد العوض: الهجمة الشرسة ضد الرئيس تستهدف ار ...
اشتية يستهجن ردود الفعل الدولية على خطاب الرئ ...
لجنة أممية للوقاية من التعذيب تزور فلسطين
"الرئاسية العليا للكنائس" تدين اعتداءات قوات ...
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- 9 أيلول (سبتمبر)
- 2001م مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 66 معظمهم من العسكريين في عملية استشهادية في محطة للقطارات في مدينة "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة عام 1948 وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تتبنى العملية وتكشف اسم منفذها وهو شيخ الاستشهاديين الشهيد "محمد حبيشة" (50 عاماً) من بلدة أبو سنان داخل فلسطين المحتلة عام 1948م.
- 2001م مقتل مستوطنين وإصابة 3 في هجوم مسلح على حافلة للمستوطنين في منطقة الأغوار شمال أريحا وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.
- 2001م عملية استشهادية بسيارة مفخخة في بيت ليد داخل فلسطين المحتلة عام 1948م تستهدف إحدى الحافلات الإسرائيلية وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتكشف اسم منفذها وهو الشهيد "عبد الفتاح راشد" من بلدة ارتاح في طولكرم.
- 2001م استشهاد مقاوم فلسطيني وجرح آخر في هجوم مسلح شرق مدينة غزة استهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً وكتائب المقاومة الوطنية التابعة للجبهة الديمقراطية تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد "نسيم أبو عاصي" من بني سهيلا في خان يونس هو منفذ الهجوم.
- 1993م الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لقد كانت الأشهر التسعة التي استغرقتها مفاوضات أوسلو بين المنظمة وإسرائيل كافية لإقناع الإسرائيليين بأن التفاوض مع قيادة المنظمة بشكل مباشر أفضل بكثير من التفاوض عبر وفد لا يملك صلاحيات كافية للتصرف.
- 1982م انعقاد القمة العربية في مدينة فاس المغربية، التي أعلنت عن خطة سلام تتضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية وضمان أمن جميع الأطراف في المنطق
- 1976م انضمام فلسطين رسمياً إلى جامعة الدول العربية وعضواً كامل الصلاحية.
- 1974م وفاة رجل الأعمال الفلسطيني ومؤسس أول بنك عربي في فلسطين عبد الحميد شومان بعد أن بلغ رأس مال البنك 35,000,000 دينار أردني.
- 1946م الإرهابيون الصهاينة ينسفون بيت أحد ضباط الأمن البريطانيين في تل أبيب مما يؤدي إلى مقتل الضابط وزوجته.
- 1940 م الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة تل أبيب اليهودية في فلسطين إبان الحرب العالمية الثانية فتقتل 117 شخصاً.
- 1938 م اندلاع معركة بئر السبع بين قوات الانتداب البريطانية والمجاهدين العرب في فلسطين, وقد غنم خلالها المجاهدون 600 قطعة سلاح وأوقعوا عشرات الإصابات في صفوف القوات المحتلة.