وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد الإسلامي تدين مشاركة الاحتلال في اجتماع “يونسكو” بالسعودية وكالة الرأي الفلسطينية "مدوخ": مسابقة البرمجة الدولية جزء أساسي لتعزيز مهارات طلبة الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار في رهط بأراضي الـ48 وكالة الرأي الفلسطينية حماس تحمّل الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسرى يواصلون استعداداتهم لخوض معركة الإضراب عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة: ندعم خطوات الأسرى وندعو شعبنا للنفير غدًا وكالة الرأي الفلسطينية اعتقالات واسعة تطال مرابطين ونشطاء وطلاباً بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2681 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تشكّل لجنة تحقيق حول حالة الطفل "مبتور اليد" وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" و"الحكم المحلي" تبحثان تعزيز دور المساجد بالمجتمع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

فصائل المقاومة: ندعم خطوات الأسرى وندعو شعبنا للنفير غدًا

11 أيلول / سبتمبر 2023 05:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، دعمها للخطوات النضالية للحركة الأسيرة ضد إجراءات الاحتلال، داعيةً أبناء شعبنا إلى النفير والاستجابة لنداء الأسرى.

وشددت الفصائل في بيان لها، على ضرورة المشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية بعنوان (وحدة الأحرار .. عنوان الانتصار) مساء غد الثلاثاء الساعة 9 مساء بكل المحافظات؛ للتأكيد أننا لن نخذل الأسرى ولن نسمح للاحتلال بالاستفراد بهم.

ودعت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة جماهير شعبنا العظيم لأوسع مشاركة لدعم أسراه في مواجهة السجان ووزير الفاشية الصهيوني "بن غفير"، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية غدًا الثلاثاء 12/9/2023م الساعة 09:00 مساءً في مراكز المدن والقرى في كافة محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار".

وأكدت شخصيات وطنية ونواب على أهمية وقوف الجميع عند مسؤولياته، إلى جانب الوقوف بشكل صادق وحقيقي وشامل لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وكان الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال بن غفير قد طالب سابقًا بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى، وبعد فشله يريد أن يطبق السياسة بأساليب أخرى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟