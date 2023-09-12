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8 منهم من عائلة واحدة

وفاة 9 فلسطينيين وفقدان 3 آخرين جرّاء إعصار ليبيا

12 أيلول / سبتمبر 2023 10:31

طرابلس – وكالة الرأي:  

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء السيول الجارفة التي ضربت شرق ليبيا جراء العاصفة "دانيال" إلى 9، بينما ارتفع عدد المفقودين إلى 3.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين برام الله، بوفاة عائلة فلسطينية تتكون من 8 أفراد في منطقة درنة شرق ليبيا، تم التعرف عليهم وهم: محمود الطواب، وزوجته، وأولاده.

وذكرت الوزارة، أنها تتابع قضية 62 مواطناً فلسطينياً تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة، وتقوم القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي بالاتصال مع الهلال الأحمر الليبي، وتأمين وصولهم إلى مناطق آمنة.

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