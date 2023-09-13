الصحة: 4 شهداء وعدد من الإصابات بينها خطيرة في انفجار شرق غزة

غزة – وكالة الرأي :

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 19 آخرين، بينهم في حالة الخطر، جراء انفجار شرق مدينة غزة.

وأفاد القدرة في وقت سابق بوصول عدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي جراء تعرضهم لإصابات مختلفة، بينهم في حالة الخطر، ولازالت الطواقم الطبية تتعامل مع بعضها.

وقال القدرة لـ"وكالة الرأي"، إن عدد من الشبان أصيبوا جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاههم، خلال تواجدهم في منطقة "ملكة" بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة غزة.

ومساء اليوم، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال، قرب موقع "ملكة"، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الشبان.