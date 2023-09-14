جثتان غريبتان في المكسيك تثيران الجدل: هل هم فضائيون؟

عقد البرلمان المكسيكي جلسة استماع حول "أجسام مجهولة" قيل إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة عُثر عليها في البيرو.

وخلال الجلسة، التي عقدت الثلاثاء، عُرضت على الجمهور جثتان قيل إنهما من نوع غريب "غير بشري"، ويزعم أن البقايا المحنطة التي عرضت أمام الكونغرس في صناديق ذات نوافذ قد تم انتشالها من كوسكو، بيرو عام 2017، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف باحثون، أمام الجمهور، أن الجثث لها تركيبة وراثية مختلفة بنسبة 30% عن تركيبة البشر، والتي قالوا إنها تظهر أن الجثث هي من نوع آخر.



وظهرت الجثث بثلاثة أصابع في الأيدي والأقدام وبدون أسنان، وكان عمرها أكثر من 1000 عام.

وقال الطيار السابق بالبحرية الأمريكية جايمي موسان، الذي قاد التحقيقات في الظواهر الغريبة لعقود من الزمن: "هذه العينات ليست جزءا من تطورنا الأرضي. لا نعرف ما إذا كانوا فضائيين أم لا، لكنهم كانوا أذكياء وعاشوا معنا. نحن لسنا وحدنا في هذا الكون الفسيح، يجب أن نتقبل هذا الواقع".

والشهر الماضي، ذكرت قناة Al Rojo Vivo أن سكان قرية صغيرة في بيرو ناشدوا الجيش بالتدخل بعد مزاعم عن هجوم من قبل "كائنات فضائية".

وقالت القناة إن الشرطة تبحث في تصريحات ممثلي قبيلة إكيتو، التي تعيش شمال شرق ليما، بشأن هجمات "كائنات بطول مترين برؤوس كبيرة وعيون صفراء".