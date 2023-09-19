شهيدان و 20 إصابة جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

جنين - وكالة الرأي

استشهد مواطنان وأصيب عدد من آخر من الشبان جراء اقتحام قوات الاحتلال الخاصة مخيم جنين بالضفة المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مواطنين استشهدا وأصيب عشرون آخرون برصاص قوات الاحتلال الحي في البطن، حيث تم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي.

ووفقاً لشهود عيان، فإن اشتباكات وقعت بين مقاومين وقوة خاصة، اقتحمت جنين بتعزيزات من آليات وجيبات عسكرية كبيرة، انطلقت من حاجز الجلمة، وحاصرت أحد المنازل، حيث تم إطلاق خمسة صواريخ تجاه المنزل الذي يعود للأسير المحرر محمد أبوالبهاء.

وأضافت مصادر محلية أن التيار الكهربائي انقطع عن المخيم، فيما حلقت طائرات مروحية في أجواء جنين تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.