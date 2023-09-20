النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2626) الثلاثاء20/9/2023
أخبار فلسطينية
- محدث 4 شهداء و30 إصابة حصيلة عدوان الاحتلال على جنين
- شهداء فلسطين..يرفع عدد الشهداء منذ الأمس لـ6.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر
- الرئيس يجتمع مع نظيره البرازيلي في نيويورك
- الرئاسة تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا في جنين وغزة ومختلف مح ...
اخبار إسرائيلية
- اتصالات إسرائيلية مصرية لتهدئة التوتر مع غزة
- إخراج إردان من قاعة الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني
- مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى والاحتلال يعتقل 5 مقدسيين
- نتنياهو يلتقي إردوغان وزيلينسكي وشولتس في نيويورك
- المفتّش العام للشرطة الإسرائيليّة إلى دبي في "زيارة عمل"
- تطبيع سعودي إسرائيلي؟ "الرياض غير معنية بالتفاوض مع حكومة متطرفة"
- هجوم سيبراني يستهدف مستشفى إسرائيليا في القدس
- الأعياد اليهودية" تفاقم سوء معيشة المقدسيين وتشل الحياة العامة»
- »"الموساد" يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة وعمليات الضفة لأول مرة
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اخبار دولية
- إردوغان ونتنياهو يلتقيان للمرة الأولى وسط تحسن العلاقات
- واشنطن والرياض تبحثان إمكانيّة إبرام اتفاقيّة أمنيّة دفاعيّة مقابل التطبيع مع إسرائيل
- بايدن في الأمم المتحدة: نسعى لسلام وفق حلّ الدولتين
اخبار عربية
- تواطؤ قطري مع الاحتلال: أموال غزة مقابل التهدئة
- الرئيس الجزائري: لن نتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية
- مسؤولون سعوديون: دولة على حدود حزيران 1967 شرط أساسي للتطبيع
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- قيادي من فلسطينيي الداخل يطالب بحماية دولية من السياسات الإسرائيلية العنصرية وتصاعد الجريمة في المجتمع العربيات
- 4 شهداء في مخيم جنين وخامس في أريحا برصاص الاحتلال- (فيديو)
- استشهاد فلسطيني وإصابة 11 في تظاهرات غاضبة قرب حدود غزة الشرقية- (صور وفيديو)
- العالول: هناك محاولات لزج القضية الفلسطينية في الصراعات.. وأولويات الإقليم والعالم تغيرت
- رسالة قاسية من مجموعات المقاومة في مخيم جنين تدين اعتقال المطاردين وتطالب بتسليم “إعادة الإعمار” لأيد أمينة
- اشتية يدعو لدور أمريكي يوقف انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين
- 6 تجمعات بدوية فلسطينية أصبحت أثرا بعد عين خلال سنتين- (فيديو)
- جحيم الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.. دمار هائل ونزوح عارم ومصير قاتم
- تحركات فلسطينية في أروقة الأمم المتحدة لفضح الاحتلال.. وعباس: الحكومة الإسرائيلية تقوض فرص السلام العادل
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الشرق الأوسط
- إردوغان ونتنياهو يلتقيان للمرة الأولى وسط تحسن العلاقات
- مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام لمخيم عقبة جبر في أريحا
- تحذير إسرائيلي لجماعة مرتبطة بإيران في سوريا
- مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 12 برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
الغد الأردنية
- إردوغان ونتنياهو يلتقيان للمرة الأولى وسط تحسن العلاقات
- "الأعياد اليهودية" تفاقم سوء معيشة المقدسيين وتشل الحياة العامة
- 6 شهداء برصاص الاحتلال في جنين وغزة وأريحا
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية
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الاخبار اللبنانية
- فلسطين... نُذر تصعيد شامل
- العمليات تتكاثر... والعدوّ يخشى «ضربة كبرى»: نُذُر تصعيد على امتداد فلسطين
- تواطؤ قطري مع الاحتلال: أموال غزة مقابل التهدئة
- فلسطينيّو الداخل تحت رحمة المجرمين: العدو يربّي «الغول»... ويحميه
الاهرام المصرية
- استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال وشرق الضفة الغربية
- الرئيس الجزائري: لن نتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية
- شولتس ونتنياهو يناقشان القضايا الإقليمية والحوار الفلسطيني الإسرائيلي
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الشروق المصرية
- ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة إلى خمسة
- تل السلطان الفلسطيني على قائمة اليونسكو للتراث العالمي
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- "حماس" تزفُّ الشهيدين موسى والأخرس وتؤكد أن ثورة "الأقصى" مستمرة
- بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة قوات الاحتلال
- شهيد في عقبة جبر يرفع حصيلة الشهداء لـ6 خلال أقل من 24 ساعة
- تقرير "اللجنة الوطنية المشتركة".. صفحة جديدة بغزة نحو الشراكة والوحدة الوطنية
- محدث بالأسماء.. 4 شهداء و30 إصابة برصاص الاحتلال في جنين
- تقرير "المياه العادمة والمخلفات".. سلاح المستوطنين لسلبِ أراضي "جينصافوط"
- كتائب القسام وفصائل المقاومة تتصدى لعدوان الاحتلال على مخيم جنين
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صحيفة القدس
- شهيدان في جنين وأريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
- مصادر لـ "القدس": فرار موقوف بهجوم على مركبة أمنية بغزة
- الاحتلال يفرض حصارًا على جلبون شرق جنين ويشل الحياة فيها
- نتنياهو يلتقي أردوغان ويتبادلان الدعوات لزيارة أنقرة وتل أبيب
- حملة إسرائيلية للإفراج عن قاتل عائلة دوابشة
صحيفة الأيام
- 3 شهداء و30 جريحاً برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين
- »شهيد و11 مصاباً في مواجهات عنيفة شرق القطاع والبدء بإطلاق بالونات حارقة
- »اتصالات مصرية لتلافي التصعيد وإسرائيل تهدّد بعقوبات جماعية
- »أبو ردينة ينفي مزاعم إسرائيلية حول تصريحات للرئيس عباس
- »دهم وإعداد لهدم بيوت في عوريف والتصدي لعملية اقتحام ببلدة عناتا
- »مسؤولون سعوديون: دولة على حدود حزيران 1967 شرط أساسي للتطبيع
- »"الموساد" يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة وعمليات الضفة لأول مرة
- »بايدن في الأمم المتحدة: نسعى لسلام وفق حلّ الدولتين
» الحياة الجديدة
- شهيد رابع متأثرا بإصابته جراء عدوان الاحتلال على مخيم جنين
- استشهاد شاب وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا
- الاحتلال يحول أسيرا من مخيم جنين إلى الاعتقال الإداري
- إشهار ومناقشة كتاب الذاكرة المسلوبة للأسير المحرر أكرم عطا الله
وكالة الرأي
- محدث 4 شهداء و30 إصابة حصيلة عدوان الاحتلال على جنين
- الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الرابع
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- إحصائية حوادث السير في غزة خلال 24 ساعة
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
وكالة صفا ط قيود
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية
- تركزت في القدسالاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس
- بالفيديو شهيد في اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر
- محدث أربعة شهداء وإصابات باقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين
- بالفيديو والصور شهيد و 11 إصابة خلال تظاهرات غاضبة شرقي غزة
- فشل استخباري وحاضنة شعبية يحميان منفذي العمليات بالضفة
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فلسطين اليوم
- شهداء فلسطين..يرفع عدد الشهداء منذ الأمس لـ6.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر
- ضمن سلسلة من الخطوات..عدد من أسرى الجهاد الإسلامي يشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام دعماً للأسرى المضربين
- اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
- سرايا القدس - كتيبة جنين تعلن مسؤوليتها الكاملة عن تفجير آليتين عسكريتين في جنين
- بالفيديو والصور 3 شهداء و30 إصابة خلال اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة حاصرت منزلاً في جنين
- الجهاد الإسلامي تنعي شهداء جنين وتؤكد أن دم الشهداء سيشعل انتفاضة الثأر
- الأسيران الفسفوس و خلوف يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ 49
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سما نيوز
- شهيدان في جنين وأريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
- جيش الاحتلال يقر بفشله في جنين
- استهداف مقاومين بطائرة مسيرة
- 3 شهداء و 30 إصابة خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين (صور وفيديو)
- الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا
- اتصالات إسرائيلية مصرية لتهدئة التوتر مع غزة
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عرب ٤٨
- 6شهداء بالضفة وغزة خلال أقل من 24 ساعة
- إخراج إردان من قاعة الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني
- مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى والاحتلال يعتقل 5 مقدسيين
- نتنياهو يلتقي إردوغان وزيلينسكي وشولتس في نيويورك
- واشنطن والرياض تبحثان إمكانيّة إبرام اتفاقيّة أمنيّة دفاعيّة مقابل التطبيع مع إسرائيل
- المفتّش العام للشرطة الإسرائيليّة إلى دبي في "زيارة عمل"
- تطبيع سعودي إسرائيلي؟ "الرياض غير معنية بالتفاوض مع حكومة متطرفة"
- هجوم سيبراني يستهدف مستشفى إسرائيليا في القدس
وكالة وفا
- استشهاد شاب وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم ع ...
- شهيد رابع متأثرا بإصابته جراء عدوان الاحتلال على مخيم جنين
- الرئيس يجتمع مع نظيره البرازيلي في نيويورك
- الرئاسة تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا في جنين وغزة ومختلف مح ...
حدث في مثل هذا اليوم
20 أيلول (سبتمبر)
- 2002م قوات الاحتلال تشنّ حملة عسكرية واسعة على رفح وسط مقاومة عنيفة، وأدّت العملية إلى سقوط 3 شهداء و 10 جرحى، و تمّ تدمير 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافاه" و قتل 4 جنود صهاينة و جرح آخرين.
- 2001م قيام الشهيد منير مصطفى أبو موسى من سرايا القدس بالهجوم بالقنابل اليدوية على موقع عسكري للدفيئات الزراعية في مستوطنة (كفار داروم ) في دير البلح والتي أدت إلى مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين حسب اعتراف العدو.
- 1993م قتل جندي وإصابة آخر بعد إطلاق مسلحين النار على دورية عسكرية بالخيل قرب دورا.
- 1990م حرق جندي يهودي في مخيم البريج والعدو يهدم 40 بيتا ومحلا تجاريا في المخيم.
- 1982م ممصر تسحب سفيرها من تل أبيب احتجاجا على ارتكاب الجيش الإسرائيلي وحلفائه الموارنة مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
- 1978م مؤتمر القمة الثالث للجبهة القومية للصمود والتصدي (دمشق) اجتمع رؤساء الدول المشاركة في الجبهة القومية للصمود والتصدي في دمشق ما بين (20- 23/9/1978م) يتدارسون كيفية اتخاذ التدابير لمواجهة اتفاقيات كامب والتصدي لها وإسقاطها ومواصلة الكفاح بمختلف الوسائل ضد العدو الصهيوني والإمبريالية، واعتبر المجتمعون أن اتفاقيات كامب ديفيد هي جزء من عملية شاملة لبسط نفوذ وسيطرة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية على مصر والوطن العربي وأن الرئيس السادات أخرج مصر من ساحة الصراع العربي – الإسرائيلي وأن ما اتفق عليه مع إسرائيل " لا يلزم الأمة العربية ويعتبر باطلا وغير شرعي".
- 1948 م الجامعة العربية تعلن عن قيام دولة عموم فلسطين، رداً على إعلان قيام "دولة إسرائيل" بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة.
- 1920م المندوب السامي البريطاني في فلسطين، هربرت صموئيل يصدر قانون انتقال الأراضي، حيث كانت القوانين والأنظمة العثمانية عقبة أمام انتقال الأراضي إلى الصهيونيين، فقد حصرت القوانين الانتقال برعاياهم وفيهم الفلسطينيون، أما بالنسبة إلى الشركات فقد وضع القانون العثماني الصادر بتاريخ 22مربيع الأول 1331هـ ( 1913م ) المتعلق بحق الشركات في امتلاك الأراضي قيودا على الشركات التي تؤسس بقصد الزراعة
- 1918 م القوات الإنكليزية تحتل مدينة نابلس، وفي الثالث والعشرين من أيلول (سبتمبر) 1918 احتلت مدينتي حيفا وعكا، فأكملت سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها.
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