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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2626) الثلاثاء20/9/2023

20 أيلول / سبتمبر 2023 10:52

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2626)  الثلاثاء20/9/2023

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  • تواطؤ قطري مع الاحتلال: أموال غزة مقابل التهدئة
  • الرئيس الجزائري: لن نتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية
  • مسؤولون سعوديون: دولة على حدود حزيران 1967 شرط أساسي للتطبيع

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حدث في مثل هذا اليوم

20 أيلول (سبتمبر)

  • 2002م قوات الاحتلال تشنّ حملة عسكرية واسعة على رفح وسط مقاومة عنيفة، وأدّت العملية إلى سقوط 3 شهداء و 10 جرحى، و تمّ تدمير 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافاه" و قتل 4 جنود صهاينة و جرح آخرين.
  • 2001م قيام الشهيد منير مصطفى أبو موسى من سرايا القدس بالهجوم بالقنابل اليدوية على موقع عسكري للدفيئات الزراعية في مستوطنة (كفار داروم ) في دير البلح والتي أدت إلى مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين حسب اعتراف العدو.
  • 1993م قتل جندي وإصابة آخر بعد إطلاق مسلحين النار على دورية عسكرية بالخيل قرب دورا.
  • 1990م حرق جندي يهودي في مخيم البريج والعدو يهدم 40 بيتا ومحلا تجاريا في المخيم.
  • 1982م ممصر تسحب سفيرها من تل أبيب احتجاجا على ارتكاب الجيش الإسرائيلي وحلفائه الموارنة مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
  • 1978م مؤتمر القمة الثالث للجبهة القومية للصمود والتصدي (دمشق) اجتمع رؤساء الدول المشاركة في الجبهة القومية للصمود والتصدي في دمشق ما بين (20- 23/9/1978م) يتدارسون كيفية اتخاذ التدابير لمواجهة اتفاقيات كامب والتصدي لها وإسقاطها ومواصلة الكفاح بمختلف الوسائل ضد العدو الصهيوني والإمبريالية، واعتبر المجتمعون أن اتفاقيات كامب ديفيد هي جزء من عملية شاملة لبسط نفوذ وسيطرة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية على مصر والوطن العربي وأن الرئيس السادات أخرج مصر من ساحة الصراع العربي – الإسرائيلي وأن ما اتفق عليه مع إسرائيل " لا يلزم الأمة العربية ويعتبر باطلا وغير شرعي".
  • 1948 م الجامعة العربية تعلن عن قيام دولة عموم فلسطين، رداً على إعلان قيام "دولة إسرائيل" بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة.
  • 1920م المندوب السامي البريطاني في فلسطين، هربرت صموئيل يصدر قانون انتقال الأراضي، حيث كانت القوانين والأنظمة العثمانية عقبة أمام انتقال الأراضي إلى الصهيونيين، فقد حصرت القوانين الانتقال برعاياهم وفيهم الفلسطينيون، أما بالنسبة إلى الشركات فقد وضع القانون العثماني الصادر بتاريخ 22مربيع الأول 1331هـ ( 1913م ) المتعلق بحق الشركات في امتلاك الأراضي قيودا على الشركات التي تؤسس بقصد الزراعة
  • 1918 م القوات الإنكليزية تحتل مدينة نابلس، وفي الثالث والعشرين من أيلول (سبتمبر) 1918 احتلت مدينتي حيفا وعكا، فأكملت سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها.
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