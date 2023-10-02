السيسي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة

وكالات- وكالة الراي:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة له بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته ،يوم الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وقال السيسي "أعدكم بأن تكون الفترة المقبلة امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، وأدعو كل المصريين للمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة".

وأعلن الرئيس المصري، أنه تابع باهتمام بالغ الحوار الوطني، ووجهت الحكومة وأجهزة الدولة بدراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار.

وأضاف السيسي "أعتزم الاستمرار في هذه الحالة الحوارية وتطوير الحياة السياسية والحزبية، لكي تتحقق للدولة مسارات وبدائل ورؤى وبشكل دائم".

وقال "بعد هذا المؤتمر، والأرقام والحقائق حول الدولة المصرية كيف كانت وكيف أصبحت.. أؤكد أننا نجدد العهد، ولا خوف على أمة يتعانق هلالها مع صليبها، فأمتنا لا تخاف ولا تنكسر، بل تصنع للمجد أهراما وللحضارة تاريخا".

وتابع: "حين لبيت النداء وتوليت المسئولية لم أكن أملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية ولم أكن سوى إيماني بالله ثم بمصر والعمل بتجرد وإخلاص حاملا معي شرف العسكرية المصرية ويكفيني بها وساما على صدري".

ووجه حديثه للمصريين: "واجهت معكم وبكم كل التحديات والأزمات وعبرنا معا جسور الأمان، ونحن بصدد استحقاق انتخابي يتولى مسئولية إدارة الدولة المصرية وإنني منذ سنوات عشر لا أبادر إلا باستدعاء المصريين الذين أدعوهم أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقة لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعا واختلافا دون تجاوز أو تجريح".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.