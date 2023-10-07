المقاومة بغزة تواصل اطلاق الرشقات الصاروخية صوب أراضينا المحتلة

أُطلقت صباح اليوم السبت، رشقات صاروخية متتالية ومكثفة من قطاع غزة، صوب مستوطنات الغلاف، ومدن الجنوب، بعد أيام من استباحة الاحتلال وقطعان مستوطنيه لباحات الأقصى المبارك.

وقال المتحدث العسكري (الإسرائيلي) إنه تم تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار إثر قصف استهدف عددا كبيرا من مستوطنات جنوب تل أبيب إلى شمالي حدود غزة، ومستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وعراد في النقب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ صفارات الإنذار تواصل الانطلاق في أكثر من 160 منطقة، مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف والمناطق داخل الكيان.

وأعلنت بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ أمام المستوطين في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من غزة

وفي السياق، أعلنت وسائل الاعلام العبرية، عن تسلل المقاومين لعدد من مستوطنات الغلاف، تحت غطاء الضربات الصاروخية الموجهة.

ورصدت كاميرات لمستوطنين، بعض عمليات التسلل القريبة من مواقعهم، في سياق العملية المتواصلة..

يتبع ..