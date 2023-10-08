استمرار العدوان على غزة لليوم الثاني على التوالي

غزة- الرأي:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وشنّ غارتها الواسعة على أهداف مختلفة في محافظات القطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

فيما يلي أبرز التحديثات المتعلقة بعمل أجهزة وزارة الداخلية، والغارات الإسرائيلية التي تمت خلال الساعات الماضية في محافظات غزة، في اليوم الثاني للعدوان (8 أكتوبر 2023):

12.20: استهداف طائرات الاحتلال منزلاً سكنياً في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

12.55: طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة بمحيط مسجد فلسطين وسط مدينة غزة

1.05: استهداف مكتب قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار بمحيط ملعب فلسطين

1.26: : طائرات الاحتلال تقصف من جديد غرب مدينة غزة