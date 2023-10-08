الاحتلال يعترف بمقتل 350 إسرائيليًا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"

القدس المحتلة - الرأي:

ارتفع عدد القتلى في صفوف الاحتلال الاسرائيلي إلى 350 قتيل، نحو 1800 مصابا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

وأعلنت مصادر طبية وعسكرية إسرائيلية سقوط أكثر من 350 قتيل وأكثر من 1800 جريح في حتى اللحظة إثر عمليات التوغل التي نفذتها حركة حماس.

ولا زال مقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة داخل المستوطنات الإسرائيلية، فيما زعم موقع واي نت العبري أنه تم قتل وجرح واعتقال عدد منهم.

ويتحصن مقاومون في منازل مستوطنين بغلاف غزة، وبأيديهم رهائن.

وكانت المقاومة وخاصة كتائب القسام نشرت مقاطع فيديو للعديد من الأسرى الإسرائيليين لديها.