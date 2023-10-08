طوفان الأقصى يقتل 350 إسرائيلي ويصيب 1800

ارتفع عدد التقلى في صفوف الاحتلال الاسرائيلي الى 350 قتيل ،وأصيب نحو 1800 في العملية التي أطلقت عليها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "طوفان الأقصى"

وأعلنت مصادر طبية وعسكرية إسرائيلية سقوط أكثر من 350 قتيل وأكثر من 1800 جريح في إسرائيل حتى اللحظة ، إثر عمليات التوغل التي نفذتها حركة حماس. فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس خطفت "عسكريين ومدنيين" إسرائيليين خلال هجماتها السبت.

ولا زال مقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة داخل المستوطنات الإسرائيلية، فيما زعم موقع واي نت العبري أنه تم قتل وجرح واعتقال عدد منهم.

ويتحصن مقاومون في منازل مستوطنين بغلاف غزة، وبأيديهم رهائن.

وكانت المقاومة وخاصة كتائب القسام نشرت مقاطع فيديو للعديد من الأسرى الإسرائيليين لديها.