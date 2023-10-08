350 قتيلًا إسرائيليًا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الصهيونية، ارتفاع عدد القتلى إلى 350 على الأقل وإصابة نحو 1800 آخرين منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

وقالت الوزارة، إن "من بين المصابين 19 بحالة حرجة، 293 بحالة خطيرة، 315 بحالة متوسطة، 715 بحالة طفيفة، بالإضافة إلى 20 حالة هلع و181 إصابة تخضع لمراجعة طبية".

وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، صباح أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد "إسرائيل" أسمتها "طوفان الأقصى"، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وعمليات تسلل واقتحام مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية، حيث تم اختطاف وأسر عشرات الإسرائيليين ونقلهم إلى قطاع غزة.