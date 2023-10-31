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"أوقفوا المذابح في غزة".. محتجون يقاطعون جلسة استماع لوزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين

31 تشرين أول / أكتوبر 2023 06:09

قاطع عدد من الأشخاص جلسة استماع لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن أحول تهديدات الأمن القومي في الولايات المتحدة.

وهتفوا وسط القاعة: "أوقفوا تمويل المذابح أوقفوا إطلاق النار الآن.. عار عليكم.. أوقفوا المذابح الدموية بحق المدنيين في قطاع غزة".

وقالت سيدة تعمل بالسلك الدبلوماسي أنها استقالت احتجاجا على مايجري في غزة وهتفت تقول "لا أموال اخرى للحرب.. أكثر من 3000 آلاف طفل قتلوا.. أمريكا تمول الحرب". 

وهتفت إمرأة أخرى "اوقفوا إطلاق النار" في غزة.

وصدرت هتافات ايضا من محتجين تنادي بوقف إطلاق النار "اتركوا غزة تعيش.. أوقفوا تلك المذابح في غزة الآن".

هذا وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة ما أسفر عن ارتقاء أكثر 8500 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع كل دقيقة، بالإضافة إلى جرح وتشريد مئات الآلاف في القطاع.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي توسيع عدوانه برياً في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقاً هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة.

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