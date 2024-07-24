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تحديث | تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" المستمر شرق محافظة خان يونس

24 تموز / يوليو 2024 07:28

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

???? (مُحدث) تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" المستمر شرق محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة):
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الأربعاء 24 يوليو 2024
الساعة 07:30 مساءً
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◼ (48) ساعة على العدوان الجديد.
◼ (129) شهيداً.
◼ (416) مصاباً، أكثر من 100 منهم لم يصلوا إلى المستشفيات بعد.
◼ (44) مفقوداً.
◼ (82) عائلة تم إجلاؤها حتى الآن.
◼ (1,350) مناشدة من عائلات محاصرة.
◼ (22) منزلاً مأهولاً قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها.
◼ (237) منزلاً ومبنىً سكنياً طالها قصف الاحتلال.
◼ (208) غارات وقصف نفذه جيش الاحتلال بالطائرات والدبابات.
◼ جيش الاحتلال يستهدف كل شيء يتحرك على شارع صلاح الدين بخان يونس.
◼ جيش الاحتلال يعيق عمليات التنسيق للوصول للمصابين والشهداء.
◼ جيش الاحتلال يخترق القانون الدولي بشأن الحق في الحياة والحق بإنقاذ الروح.
◼ جيش الاحتلال يكرر ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية بشان التهجير والنزوح وإعادة تشكيل الجغرافية البشرية بشكل يُهدد حياة مئات الآلاف من المصابين والمرضى والحوامل والأطفال وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ويعرضهم للموت.
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◼ نُدين استمرار ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" للمجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين شرق محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة).
◼ نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد المدنيين وإزهاق أرواح المئات.
◼ نُطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذا العار وهذه الجرائم وهذه المجازر بشكل فوري وعاجل.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الأربعاء 24 يوليو 2024
الساعة 07:30 مساءً

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