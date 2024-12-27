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بيان رقم (707).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يحرق ويدمّر مستشفى كمال عدوان ويُخرجه عن الخدمة ويقتاد الطواقم الطبية والجرحى ومرافقيهم إلى جهة مجهولة مما يهدد حياتهم

27 كانون أول / ديسمبر 2024 07:22

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (707) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يحرق ويدمّر مستشفى كمال عدوان ويُخرجه عن الخدمة ويقتاد الطواقم الطبية والجرحى ومرافقيهم إلى جهة مجهولة مما يهدد حياتهم

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جرائمه الوحشية المروّعة بحق النِّظام الصِّحي الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أحرق جيش الاحتلال ودمّر مستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال قطاع غزة، وأخرجه عن الخدمة، ثم اقتاد المئات من الطواقم الطبية والجرحى ومرافقيهم إلى جهة مجهولة مما يهدد حياتهم بالقتل أو التعذيب والاعتقال.

وأقدم جيش الاحتلال - بعد حصار مطبق منذ ساعات الصباح - على إرسال روبوتات محملة بكميات هائلة من المتفجرات لتفجير محيط المستشفى، أعقبها اقتحام همجي وتفجير أجزاء واسعة من المبنى، وذلك بعد مجزرة مُروّعة راح ضحيتها خمسة من أفراد الطواقم الطبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأبرز الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال شملت:

- احتجاز أكثر من 350 شخصًا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحًا ومريضًا ومرافقيهم.

- إجبار المتواجدين على خلع ملابسهم تحت تهديد السلاح واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

- انقطاع كامل للاتصال مع إدارة المستشفى وكوادره منذ ساعات طويلة.

إن هذا الاعتداء السافر يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وخرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويهدف إلى القضاء التام على النّظام الصّحي في قطاع غزة، كجزء من سياسة الإبادة الجماعية التي تُمارس بحق شعبنا الفلسطيني.

ندين بأشد العبارات ونستنكر هذا الاعتداء الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال ويستهدف من خلاله البنية التحتية للمنظومة الصحية وعرّض حياة آلاف الأبرياء للخطر.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والصحية في كل العالم إلى الخروج عن صمتها المريب، واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، خاصة جرائمه ضد المستشفيات.

نُحذّر من العواقب الكارثية المترتبة على تدمير المنظومة الصحية الفلسطينية في قطاع غزة، والتي ستمتد آثارها إلى ما هو أبعد من حدود قطاع غزة.

إن استمرار هذا الصمت الدولي هو مشاركة ضمنية في الجريمة، وإن عجز المجتمع الدولي عن حماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية يُشكّل وصمة عار في جبين الإنسانية.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين 

الجمعة 27 ديسمبر 2024

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