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بيان رقم (723).. المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 203 صحفيين بعد استشهاد الزميل الصحفي سائد نبهان

10 كانون ثاني / يناير 2025 05:58

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (723) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 203 صحفيين بعد استشهاد الزميل الصحفي سائد نبهان:

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى (203 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين:

???? *الصحفي الشهيد/ سائد صبري نبهان*

يعمل مصوراً صحفياً مع قناة الغد الفضائية

كما عمل سابقاً مع العديد من وسائل الإعلام

حيث استشهد برصاص قناص "إسرائيلي" أثناء التغطية الصحفية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة).

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الجمعة 10 يناير 2025

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