توجيهات مهمة لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم في ظل الحديث عن وقف إطلاق النار

توجيهات مهـمة لأبناء شعــبنا الفلسطيني العظـيم في ظل الحديث عن وقف إطلاق النار:

1. تجنّب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة للحفاظ على أمن شعبنا الفلسطيني وعائلاتنا الكريمة.

2. التزام الحذر أثناء التنقل، والاعتماد على المصادر الحكومية الرسمية فيما يخص عودة النازحين إلى منازلهم بمحافظتي غزة والشمال.

3. الابتعاد عن المناطق المدمرة أو التي تشهد قصفًا مكثفًا لتفادي أي مخاطر محتملة.

4. تجنّب المنازل المهدمة والمقصوفة والابتعاد عنها لتفادي الانهيارات المفاجئة أو سقوط الركام.

5. الابتعاد عن بقايا الأسلحة والصواريخ أو الأجسام المشبوهة، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً.

6. توخي الحذر خلال التحركات اليومية وتجنب التجمعات والأماكن غير الآمنة.

7. الالتزام الكامل بإرشادات السلامة العامة ورفع مستوى الوعي بالمخاطر.

عاشت فلسطين حرة أبية..

عاش شعبنا الفلسطيني العظيم

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الأربعاء 15 يناير 2025