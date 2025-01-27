المكتب الإعلامي الحكومي (01): أكثر من 5,500 موظف حكومي يُسهّلون عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال

المكتب الإعلامي الحكومي (01): أكثر من 5,500 موظف حكومي يعملون في هذه الأثناء على تسهيل عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، من جميع الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية.
المكتب الإعلامي الحكومي
الاثنين 27 يناير 2025
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27 كانون ثاني / يناير 2025 09:20
09:47المكتب الإعلامي الحكومي (02): شعبنا الفلسطيني بمحافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن وبشكل فوري وعاجل
09:20المكتب الإعلامي الحكومي (01): أكثر من 5,500 موظف حكومي يُسهّلون عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال
15:53بيان صحفي رقم (740) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي حول التصريحات المتداولة حول ما يسمى نقل أعداد من مواطني قطاع غزة لدول مجاورة
13:13بيان رقم (739).. المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُمعن في التَّهرُّب من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار ويصرّ على المماطلة والتشويش وعرقلة تنفيذ الالتزامات
10:56بيان رقم (738) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال