المكتب الإعلامي الحكومي (01): أكثر من 5,500 موظف حكومي يُسهّلون عودة النازحين إلى محافظات غزة والشمال

المكتب الإعلامي الحكومي (01): أكثر من 5,500 موظف حكومي يعملون في هذه الأثناء على تسهيل عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، من جميع الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الاثنين 27 يناير 2025