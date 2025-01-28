المكتب الإعلامي الحكومي (05): الطواقم الشرطية نجحت في تحييد العشرات من مخلفات الاحتلال "الإسرائيلي" في جميع محافظات قطاع غزة.

وقد بذلت الفرق المختصة جهودًا مضنية على مدار الأيام الماضية لإزالة الذخائر والصواريخ غير المنفجرة وتأمين المناطق السكنية، مما أسهم في تقليل المخاطر المحتملة على حياة المدنيين، خاصة الأطفال الذين يتعرضون لهذه المخلفات أثناء اللعب في المناطق المتضررة.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الطوارئ الحكومية لضمان سلامة المواطنين وإعادة الاستقرار للمناطق المتضررة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمؤسسات المحلية.

وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه خلال التحركات اليومية، ونناشد أبناء شعبنا بالابتعاد عن الأجسام المشبوهة وإبلاغ جهات الاختصاص فوراً.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 28 يناير 2025