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12:37بيان (808) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع إدخال حليب الأطفال والمواد الغذائية إلى قطاع غزة منذ 64 يوماً.. وأكثر من 3,500 طفل أصبحوا قريبين من الموت جوعاً
12:11بيان (807) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع الوفيات بسبب سياسة التجويع إلى 57 شهيداً والعدد مرشح للزيادة في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية
00:41بيان (806) المكتب الإعلامي الحكومي: في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. صحفيو غزة يُذبحون على الهواء مباشرة بأسلحة الاحتلال "الإسرائيلي"! دماؤهم تكتب الحقيقة والعالم يتفرج ويحتفل بصمت!
02:12بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني: لن نسمح لعملاء الاحتلال بتهديد أمن المواطنين وممتلكاتهم وسنضرب بيد من حديد كل العابثين
23:48بيان (805) المكتب الإعلامي الحكومي: المكتب الإعلامي الحكومي يصدر ورقة موقف حول استخدام الاحتلال الإسرائيلي الغذاء كسلاح حرب في جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة