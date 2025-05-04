12:37بيان (808) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع إدخال حليب الأطفال والمواد الغذائية إلى قطاع غزة منذ 64 يوماً.. وأكثر من 3,500 طفل أصبحوا قريبين من الموت جوعاً