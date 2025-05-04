وكالة الرأي الفلسطينية بيان (806) المكتب الإعلامي الحكومي: في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. صحفيو غزة يُذبحون على الهواء مباشرة بأسلحة الاحتلال "الإسرائيلي"! دماؤهم تكتب الحقيقة والعالم يتفرج ويحتفل بصمت! وكالة الرأي الفلسطينية بيان (805) المكتب الإعلامي الحكومي: المكتب الإعلامي الحكومي يصدر ورقة موقف حول استخدام الاحتلال الإسرائيلي الغذاء كسلاح حرب في جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية ورقة موقف قانونية وحقوقية (عربي English): تجويع المدنيين وتدمير مصادر الغذاء في قطاع غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب في تنفيذ جريمة إبادة جماعية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (804) المكتب الإعلامي الحكومي: اليوم العالمي للعمال.. صرخة من غزة لوقف الإبادة الجماعية وحماية حقوق العمال وكالة الرأي الفلسطينية بيان (803) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُفاقم تجويع الأطفال في غزة وسط تفشٍ غير مسبوق لسوء التغذية الحاد ونطالب العالم بالتدخل الفوري وكالة الرأي الفلسطينية بيان (802) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد قتل المدنيين في قطاع غزة ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة ويرتكب بصورة مقصودة جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية إحصائيات مهمة حول الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (801) المكتب الإعلامي الحكومي: تحذير رسمي من صفحات مشبوهة تنشر الأكاذيب والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يديرها الاحتلال وأجهزته وكالة الرأي الفلسطينية بيان (800) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 212 صحفياً بعد استشهاد الصحفي سعيد أمين أبو حسنين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (799) المكتب الإعلامي الحكومي: قطاع غزة على شفا الموت الجماعي.. المجاعة تتسع وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر والقطاعات الحيوية تنهار وسط حصار خانق وصمت دوليٍ مخزٍ
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟