بيان (858) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 225 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد 4 زملاء صحفيين

بيان صحفي رقم (858) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 225 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد 4 زملاء صحفيين

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (225 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد 4 من الزملاء الصحفيين:

???? *الصحفي الشهيد/ سليمان حجاج*

الذي يعمل مراسلاً ومحرراً في قناة فلسطين اليوم الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ إسماعيل بدح*

الذي يعمل مصوراً في قناة فلسطين اليوم الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ سمير الرفاعي*

الذي يعمل محرراً في وكالة شمس نيوز الإخبارية

???? *الصحفي الشهيد/ يوسف النخالة*

الذي يعمل صحفياً في وكالة الوطنية للإعلام واستشهد يوم السبت 31 مايو 2025

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الخميس، 5 يونيو 2025