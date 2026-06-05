وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الوفاء و PANZMA توقعان اتفاقية "برنامج العمل التطوعي" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح ومستشفى شهداء الأقصى يبحثان تطوير الخدمات وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يختتم دورة " الرعاية الطبية الأساسية" للطواقم الطبية والتمريضية وكالة الرأي الفلسطينية عقد الامتحان العملي النهائي للبورد الفلسطيني في الطب النفسي وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال العليا تُلغي قرار منع زيارات الصليب الأحمر للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الشيخ يشكر الرئيس عباس وأعضاء مركزية فتح على الثقة بانتخابه نائبا للرئيس وكالة الرأي الفلسطينية مركزية "فتح" تعقد اجتماعها الأول وتنتخب حسين الشيخ نائبا للرئيس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة خمسة مواطنين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو: ترامب كان "صاخبا جدا" في مكالمتنا الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية تفاهمات على وقف النار بلبنان تمهّد لاتفاق أمني شامل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الحية يصل القاهرة لبدء جولة مفاوضات جديدة غداً

05 حزيران / يونيو 2026 06:42

images
images

وكالات- الرأي:

وصل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الجمعة، تمهيداً لبدء جولة جديدة من المفاوضات المقررة غداً السبت وتستمر لعدة أيام.

وحسب بيان للحركة، فإن وفدها يضم كلاً من: زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، وعضوي المكتب السياسي حسام بدران وغازي حمد.

وذكرت الحركة أنه من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، بالإضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي السياق، قالت الحركة إن وفدها سيجري لقاءات ومباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية المتواجدة هناك، تهدف إلى تقديم موقف وطني موحد تجاه القضايا المختلفة، والتوافق على سبل التعامل مع التحديات الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟