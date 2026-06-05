الحية يصل القاهرة لبدء جولة مفاوضات جديدة غداً

وكالات- الرأي:

وصل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الجمعة، تمهيداً لبدء جولة جديدة من المفاوضات المقررة غداً السبت وتستمر لعدة أيام.

وحسب بيان للحركة، فإن وفدها يضم كلاً من: زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، وعضوي المكتب السياسي حسام بدران وغازي حمد.

وذكرت الحركة أنه من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، بالإضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي السياق، قالت الحركة إن وفدها سيجري لقاءات ومباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية المتواجدة هناك، تهدف إلى تقديم موقف وطني موحد تجاه القضايا المختلفة، والتوافق على سبل التعامل مع التحديات الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.