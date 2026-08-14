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الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم الأربعاء

12 آب / أغسطس 2026 07:48

غزة- وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، حارًا وجافًا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو دافئًا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء تستمر حارة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام.

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