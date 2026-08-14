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بتكلفة تجاوزت 11 مليون شيكل

"الأوقاف" تُنفّذ 113 مشروعاً إغاثياً خلال النصف الأول لعام 2026

12 آب / أغسطس 2026 01:42

"الأوقاف" تُنفّذ 113 مشروعاً إغاثياً بتكلفة تجاوزت 11 مليون شيكل خلال النصف الأول لعام 2026

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن حصيلة إنجازاتها وتدخلاتها الإغاثية خلال النصف الأول من عام 2026م، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحد من تداعيات الأوضاع الإنسانية الصعبة والتخفيف عن كاهل العائلات المتضررة.

وذكرت الوزارة أنها نفّذت 113 مشروعاً إغاثياً متنوعاً بتكلفة إجمالية بلغت 11,172,290 شيكلاً، إضافة إلى 122,500 دولار أمريكي، حيث غطت هذه المشاريع احتياجات إنسانية ومعيشية طارئة لمختلف الفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضحت "الأوقاف" أن إجمالي عدد الأسر الاستفادة من هذه التدخلات والمساعدات الإغاثية بلغ 353,364 أسرة في مختلف مناطق القطاع، مؤكدة استمرار طواقمها في تقديم الدعم والمساندة لتعزيز صمود المواطنين.

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