اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار خدماته وشيكاً بسبب نفاد الزيوت الصناعية

خان يونس- وكالة الرأي

حذّر اتحاد بلديات قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة خان يونس، من انقطاع وشيك وكامل لخدماته الأساسية جراء استمرار منع دخول المواد الضرورية والنفاد الحاد للزيوت الصناعية المشغّلة للمعدات والآليات.

وأوضح المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، أن الأزمة بلغت مرحلة حرجة تتجاوز نقص الوقود لتطال الزيوت الصناعية، مما يهدد بتوقف القطاعات الحيوية ومضاعفة المخاطر على الصحة العامة.

تداعيات الأزمة والقطاعات المهددة:

المياه والصرف الصحي: توقف آبار ومحطات الضخ، ما ينذر بحرمان المواطنين من مياه الشرب وطفح المياه العادمة في الشوارع.

النفايات الصلبة: تعطل آليات الجمع وتكدّس نحو 700 ألف متر مكعب من النفايات بمدينة غزة وحدها، مع عجز البلديات عن التعامل معها إثر تدمير آلياتها.

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