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الطقس: أجواء حارة وشديدة الحرارة

26 آب / أغسطس 2026 08:27

غزة- وكالة الرأي:

أفادت الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن الجو يكون اليوم الأربعاء، جافاً وحاراً في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

وأضحت الأرصاد أن الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما خلال ساعات المساء والليل، فيكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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