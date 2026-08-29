أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:
سعر صرف الدولار : 2.98 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.20 شيكل
سعر صرف اليورو : 3.48 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.059 شيكل
عاجل |
27 آب / أغسطس 2026 10:22
غزة- وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:
سعر صرف الدولار : 2.98 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.20 شيكل
سعر صرف اليورو : 3.48 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.059 شيكل
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