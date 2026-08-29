أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

21:06شهيد إثر استهداف الاحتلال لخيمة بحي التفاح شرق غزة

11:05بلدية غزة تحذر من عجز طواقم الإنقاذ الشاطئي وتعلن تقليص مناطق السباحة

12:23بلدية غزة تحذر من عجز طواقم الإنقاذ على الشاطئ

12:38بلدية خان يونس تشرع بتأهيل مفترق الأقصى ضمن خطة شاملة لتنظيم الأسواق

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