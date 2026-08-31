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طقس حار حتى السبت المقبل

27 آب / أغسطس 2026 10:24

غزة- وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، جافاً وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يستمر الجو جافاً وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يستمر الجو جافاً وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرا انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو غائما الى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر يتوقع ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذر الارصاد الجوية من خطر:

1-اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً.

2-خطر اشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

3-ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

كما دعت بالإكثار من شرب الماء والسوائل.

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