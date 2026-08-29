أربعة شهداء وسط تواصل خروقات الاحتلال بالقطاع

غزة- وكالة الرأي:

استُشهد أربعة مواطنين، وأصيب عدد آخر، جراء استهدافات وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأكد مراسل وكالة الرأي، استشهاد المواطن حمدي أحمد كحيل (46 عامًا) وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال دراجة هوائية وتضرر مركبة مدنية مجاورة قرب مفترق الصناعة غربي مدينة غزة.

وأشار مراسلنا إلى استشهاد المواطن إبراهيم البس جراء قصف من مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين في محيط مفترق أنصار غربي مدينة غزة.

ولفت إلى استشهاد الشاب عزام رفعت العبادلة إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمته في مواصي بلدة القرارة بخان يونس جنوبي القطاع.

وذكر أن الشاب بلال الركاعي استشهد متأثرًا بجراحه بقصف من مسيرة إسرائيلية صباح اليوم، استهدف منزلاً في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وذكر أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف جنوبي وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73438 شهيداً، 174447 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.

وتتواصل قوات الاحتلال، خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.