إصابة 5 صيادين بنيران الاحتلال في بحر غزة

غزة- وكالة الرأي:

أصيب خمسة صيادين، صباح اليوم الاثنين، بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة عملهم في مهنة الصيد ببحر مدينة غزة.

وأفاد المختص في قضايا الصيادين زكريا بكر بإصابة الصيادَين أحمد الشرافي وأحمد الشيخ جراء إطلاق زوارق الاحتلال الرصاص على حسكة صيد صغيرة كانا يستقلانها في بحر مدينة غزة، مشيرًا إلى أن حالة الصياد الشيخ خطرة.

وسبق ذلك، إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على حسكة صيد قرب ميناء غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين بجروح مختلفة.

وأوضح بكر أن الصيادين محمد وحجازي اللوح ومحمود بكر أصيبوا جراء الاعتداء الإسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر/تشرين أول 2025، في وقت تحرم الصيادين من ممارسة مهنتهم، بعد تدمير معداتهم وقواربهم بشكل شبه كامل خلال حرب الإبادة الجماعية.