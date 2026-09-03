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حماس: تصعيد الاحتلال لا يعد خروقات متناثرة بل حربا مستمرة

01 أيلول / سبتمبر 2026 08:03

حماس
حماس

وكالات- وكالة الرأي:

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم يعد يقتصر على «خروقات متناثرة»، بل تحول إلى سياسة عدوان ممنهجة وحرب مستمرة، معتبرةً أن ذلك يمثل تنصلًا من التزامات إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن جيش الاحتلال كثّف منذ صباح اليوم اعتداءاته على قطاع غزة، بما شمل نسف عدد من منازل المواطنين في جنوب القطاع، وإطلاق النار على الصيادين في بحر مدينة غزة، إلى جانب استهداف المدنيين في مناطق مختلفة من القطاع.

وأضافت أن هذه الاعتداءات أسفرت، عن استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر، معتبرةً أن التصعيد يعكس استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالبت حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها، وإلزامها باحترام الاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية دولية.

كما دعت الحركة إلى تحرك دولي وأممي وشعبي لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين، محذرةً من استمرار خطر القتل والتهجير في قطاع غزة.

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