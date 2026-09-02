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أسعار العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم

02 أيلول / سبتمبر 2026 07:59

غزة- وكالة الرأي:

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي في الأسواق الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2026، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بتعاملات اليوم السابق.

وتصاعد سعر صرف الدولار الأمريكي ليتجاوز حاجز 3 شواكل مجدداً، وسط تذبذبات في أسواق الصرف المحلية وفق التداولات المصرفية الصباحية.

أسعار العملات اليوم في فلسطين (2-9-2026)

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل في محلات الصرافة والأسواق المالية المحلية على النحو التالي:

سعر صرف الدولار : 3.02 شيكل

سعر صرف الدينار : 4.27 شيكل

سعر صرف اليورو : 3.51 شيكل

سعر صرف الجنيه : 0.059 شيكل

تعتبر هذه الأسعار هي السائدة خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مع التنويه إلى أنها قابلة للتغير والتذبذب طوال ساعات النهار بناءً على حركات التداول في السوق المالي ورغبات العرض والطلب في البنوك ومحلات الصرافة المحلية.

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