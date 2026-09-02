وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار لليوم 324 الإثنين 31 أغسطس 2026 وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار لليوم 325 الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية "الأغذية العالمي": نقص التمويل يحرم 200 ألف فلسطيني من المساعدات وكالة الرأي الفلسطينية استجابةً لشكوى مواطن.. زيارة إرشادية لطواقم "الزراعة" لمعاينة مزرعة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة شهداء وإصابتان بنيران الاحتلال في جباليا ودير البلح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشُن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية تصعيد أميركي إيراني متبادل وتبادل للضربات في المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية": الاحتلال يواصل استهدافه للمؤسسة الأمنية سعياً لنشر الفوضى
أخبار » الأسرة و المجتمع

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم

02 أيلول / سبتمبر 2026 08:01

غزة- وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 02/09/2026، أن يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، لطيفًا في المرتفعات الجبلية دافئًا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دورة تدريبية بغزة للمخاتير ورجال الإصلاح بغزة حول الأعراف والشريعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟