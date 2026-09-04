"التعليم": نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية تُنشر غداً الخميس

رام الله- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة الثانية لعام 2026، لطلبة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، والجنوبية (قطاع غزة)، والطلبة المقيمين في الخارج، ستُنشر يوم غدٍ الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة إلكترونياً لجميع الطلبة وأولياء الأمور فور الإعلان عنها عبر منصاتها الرسمية المخصصة:

موقع النتائج: (www.psge.ps)

موقع المدرسة الإلكترونية: (www.eschool.edu.ps)

ودعت الوزارة الطلبة وذويهم إلى استقاء النتائج والمعلومات من المنصات الرسمية والروابط المعتمدة التابعة لها فقط.