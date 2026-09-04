وكالة الرأي الفلسطينية " الإقتصاد": طواقم حماية المستهلك تنظم جولات رقابية على الأسواق بالزوايدة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تنفذ جولات رقابية على المخابز الآلية والبلدية في دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع ناصر" ينقذ حياة مريضة تعاني حالة نادرة بالمنظار الجراحي وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية غزة" تُجري قرعة إلكترونية لاختيار 284 عامل نظافة ضمن مشروع "صنّاع الجمال" وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتلف كمية من الخضروات الفاسدة في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "تنمية القوى البشرية" تطلق دورات حول "وقف النزيف" لـ 200 من الكوادر الصحية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تفتتح دورتي "الكهرباء" و"النجارة" بمركز الإمام الشافعي لدعم التعافي وإعادة الإعمار وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تكثّف رقابتها على خانات البيع بغزة لضبط الأسعار وحماية المستهلك وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": نجاحات متواصلة لـ "البرنامج الوطني لزراعة القرنيات" بمجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي": أزمة المفقودين تحت الأنقاض كارثة غير مسبوقة تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم": نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية تُنشر غداً الخميس

02 أيلول / سبتمبر 2026 04:34

"التربية والتعليم": نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية تُنشر غداً الخميس

رام الله- وكالة الرأي:

 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة الثانية لعام 2026، لطلبة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، والجنوبية (قطاع غزة)، والطلبة المقيمين في الخارج، ستُنشر يوم غدٍ الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة إلكترونياً لجميع الطلبة وأولياء الأمور فور الإعلان عنها عبر منصاتها الرسمية المخصصة:

موقع النتائج: (www.psge.ps)

موقع المدرسة الإلكترونية: (www.eschool.edu.ps)

ودعت الوزارة الطلبة وذويهم إلى استقاء النتائج والمعلومات من المنصات الرسمية والروابط المعتمدة التابعة لها فقط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دورة تدريبية بغزة للمخاتير ورجال الإصلاح بغزة حول الأعراف والشريعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟