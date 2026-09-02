"الإعلام الحكومي" يعلن جاهزية المؤسسات الحكومية لإنجاح الانتخابات

غزة- وكالة الرأي:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن التزام كافة الجهات الحكومية المختصة بتسخير إمكانياتها لإنجاح العملية الانتخابية باعتبارها استحقاقًا وطنيًا أصيلًا، وتوفير كافة التسهيلات لتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها بشفافية واستقلالية تامة.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن المؤسسات الحكومية باشرت تنفيذ سلسلة من الخطوات العملية لضمان سير الانتخابات وفق الأصول القانونية،

وشملت ما يلي:

الدعم اللوجستي والإداري: تذليل العقبات الميدانية والبراغماتية أمام طواقم لجنة الانتخابات لضمان عملها بحرية ومهنية مطلقة.

تحديث السجل المدني: تزويد اللجنة بالبيانات المحدثة للتوزيع السكاني، مع مراعاة التغيرات الطارئة على أماكن سكن المواطنين وتجمعاتهم.

إشراك المجتمع المدني: توفير بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لتعزيز الرقابة المجتمعية على النزاهة الانتخابية.

تهيئة البيئة الميدانية: توفير مناخ آمن يعزز المشاركة الشعبية ويرسخ مبدأ الاحتكام لصناديق الاقتراع.

وشدد "الإعلامي الحكومي" على أن إنجاح الانتخابات يمثل مسؤولية وطنية جامعة تتطلب تضافر جهود الكل الفلسطيني، داعيًا كافة القوى والمؤسسات إلى حماية استقلالية لجنة الانتخابات وتوفير بيئة إيجابية تضمن إنجاز هذا الاستحقاق دون عوائق.