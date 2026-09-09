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تخدم 1500 طالب وطالبة

افتتاح مدرسة "دنيز فناري 3" بخان يونس ضمن جهود العودة للتعليم الوجاهي

07 أيلول / سبتمبر 2026 10:02

افتتاح مدرسة "دنيز فناري 3" بخان يونس ضمن جهود العودة للتعليم الوجاهي
افتتاح مدرسة

خان يونس – وكالة الرأي:

افتتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة خان يونس، بالتعاون مع مؤسسة "دنيز فناري" التركية وبمشاركة بلدية خان يونس والمجتمع المحلي، مدرسة "دنيز فناري 3" في حي الأمل، وذلك ضمن الاستعدادات للانطلاق بالعام الدراسي الجديد وتوفير البيئة الملائمة للعودة إلى التعليم الوجاهي.

وشارك في حفل الافتتاح مدير التربية والتعليم بخان يونس أ. محمد العسولي، ومُسير دائرة العلاقات العامة في بلدية خان يونس أ. سمير النجار نيابة عن رئيس البلدية، وممثل المؤسسة التركية م. حمادة شعت، ورئيس لجنة حي الأمل د. محمود كلاب، إلى جانب لفيف من الشخصيات الرسمية والوجهاء والمخاتير والكوادر التعليمية.

وأوضح العسولي أن المدرسة الجديدة أُنشئت على أنقاض مدرسة "هارون الرشيد" العريقة لتستوعب نحو 1500 طالب وطالبة، مبيناً أن مدارس المحافظة الحكومية تضم حالياً نحو 70 ألف طالب وطالبة يتوزعون على 40 مدرسة حكومية. وأشاد العسولي بالدور الكبير للمعلمين وإصرارهم على أداء رسالتهم السامية، مثمناً دعم المؤسسات الشريكة وفي مقدمتها مؤسسة "دنيز فناري" التركية.

من جانبه، نقل أ. سمير النجار تحيات رئيس بلدية خان يونس، موجهاً رسالة شكر وتقدير للشقيقة تركيا على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع التعليم، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم هو الركيزة الأساسية لإعادة بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

بدوره، أعرب ممثل المؤسسة التركية م. حمادة شعت عن تقديره للتسهيلات والتعاون المثمر من مديرية التعليم وبلدية خان يونس لإنجاح المشاريع الإغاثية، مستعرضاً جهود المؤسسة ومستهدفاتها التي تتضمن السعي لإنشاء 15 مدرسة في مختلف محافظات القطاع.

وتخلل حفل الافتتاح فقرات فنية وتراثية مميزة، وعزف السلامين الوطنيين الفلسطيني والتركي، في لوحة تعكس عمق التضامن والروابط الأخوية ودعم المسيرة التعليمية في فلسطين.

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