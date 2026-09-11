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"الأوقاف" تعقد الاختبارات السنوية لحفظة القرآن الكريم لعام 2026م

07 أيلول / سبتمبر 2026 10:04

"الأوقاف" تعقد الاختبارات السنوية لحفظة القرآن الكريم لعام 2026م

غزة- وكالة الرأي:

عقدت الإدارة العامة للقرآن الكريم والسنة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأحد 6 سبتمبر الاختبارات السنوية لحفظ كتاب الله كاملاً لعام 2026م على مستوى قطاع غزة، والتي من المتوقع أن يجتازها قرابة (1000) حافظًا وحافظةً من مختلف المحافظات.

بدوره أوضح مدير عام القرآن الكريم د. محمد الغلبان أنه تم تخصيص ثمانية لجان للاختبار انطلقت صباح اليوم في مديريات الأوقاف الخمس، وستستمر لمدة أسبوعين.

منوهًا بأن العدد لهذا العام غير مسبوق قياسًا بالأعوام الماضية مما يعكس اهتمام المجتمع الغزي بحفظ كتاب الله والإقبال عليه، داعيًا الله عز وجل أن ينفع بهم وبحفظهم الإسلام والمسلمين.

وأشار الغلبان إلى أن الاختبارات جاءت نتيجة عمل دؤوب للمحفظين والمحفظات والمشرفين والمشرفات وطواقم العمل الذين واصلوا الليل بالنهار لإعداد وتهيئة الطلبة لدخول لجان المقابلات واجتياز الاختبار بنجاح.

متوجها بالشكر لجميع طواقم التحفيظ إخوة وأخوات في المديريات على جهدهم المبارك مع الطلبة.

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