"الصحة": 7 شهداء و30 إصابة بغزة خلال 24 ساعة

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين 07 سبتمبر 2026، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأفادت الوزارة بوصول 7 شهداء (بينهم 5 شهداء جدد و2 متأثرين بجراحهم) و30 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 1,352 شهيداً، و4,511 إصابة، فيما بلغت حالات الانتشال 826 حالة.

وارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,658 شهيداً و174,622 إصابة.