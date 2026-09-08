المنظمات الأهلية تطالب بحماية الحق في التعليم بالاراضي الفلسطينية

غزة- وكالة الرأي:

طالبت شبكة المنظمات الأهلية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها الممنهجة بحق قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان تمكين الطلبة والمعلمين من الوصول الآمن إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/202.

وأشارت الشبكة، في بيان لها، إلى أن انطلاق الموسم الدراسي جاء متزامناً مع تصاعد الاقتحامات والاعتداءات المستمرة، وإعاقة الوصول للمدارس كما حدث في بلدتي حوارة وبرقة بمحافظة نابلس، إلى جانب مطالبة إدارة بعض المدارس بإزالة العلم الفلسطيني، واستمرار إغلاق عشر مدارس تابعة لوكالة "الأونروا" في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، وفرض الحصار على بلدة قصرة.

وحذرت الشبكة من مخاطر انهيار المنظومة التعليمية في قطاع غزة مع اقتراب الموعد المقرر لبدء الدراسة منتصف أيلول/سبتمبر الجاري، في ظل الاستهداف الشامل الذي طال المدارس والجامعات، ونقص الغرف الصفية الذي يهدد أكثر من 541 ألف طالب وطالبة.

كما أكدت رفضها القاطع لأي مساس بالمناهج التعليمية أو محاولات التلاعب بالهوية الوطنية، داعية للتمسك باللغة والتراث ورعاية حقوق المعلمين النقابية والمالية لضمان استمرار الرسالة التعليمية.