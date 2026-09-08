"أديداس" تعتذر بعد موجة غضب بسبب إعلان "الحذاء الفردي"

وكالات- وكالة الرأي:

قدمت شركة الملابس الرياضية العملاقة "أديداس" اعتذارًا رسميًا، إثر موجة غضب عارمة ودعوات لمقاطعة العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية ظهور جندي "إسرائيلي" سابق في إعلان لخدمتها الجديدة "الحذاء الفردي" المخصصة لذوي الإعاقات في الأطراف.

وكانت الشركة أطلقت الخدمة بهدف تعزيز الشمولية ودعم ذوي الإعاقة، عبر إتاحة خيار شراء حذاء فردي واحد بدلًا من زوج كامل وفق احتياجات الحركة لدى مستخدميها؛ إلا أن الاستعانة بجندي "إسرائيلي" سابق أُصيب في الحرب على قطاع غزة ليكون واجهة لهذه الحملة أثار انتقادات حادة من قبل نشطاء ومؤيدين للقضية الفلسطينية.

وركزت الانتقادات على الرمزية القاسية للإعلان، بالنظر إلى الأعداد الهائلة من حالات بتر الأطراف بين المدنيين والأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023، وهو ما اعتبره المنددون تجاهلًا لمشاعر الضحايا واستفزازًا للرأي العام.

وذكرت "أديداس"، في بيانها، أن خدمة "الحذاء الفردي" تهدف إلى تعزيز الشمولية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات من شراء الحذاء الذي يحتاجونه فقط، معربة عن أسفها للتسبب في أي إزعاج أو سوء فهم نتيجة اختيار المشاركين في الحملة الإعلانية.