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الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني منذ إعلان الاتفاق

08 أيلول / سبتمبر 2026 07:49

وكالات- وكالة الرأي:

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، : "إن "إسرائيل" قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، عبر هجمات يومية رغم مرور نحو عام على سريان الاتفاق".

وأضاف تورك أن الاحتلال يواصل تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى تصاعد "الخطابات اللاإنسانية المستمرة" لبعض المسؤولين الإسرائيليين، فيما يتعلق بالفلسطينيين.

وقال إن "إسرائيل" تواصل عمليات الضم في الضفة الغربية المحتلة رغم قرار واضح من محكمة العدل الدولية، مطالبا الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".

ودعا تورك الشركات أيضا إلى إنهاء الممارسات التجارية التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية.

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