حماس تُحذر من محاولات الاحتلال طمس أدلة الإبادة

غزة- وكالة الرأي:

حذرت حركة حماس، من محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها طمس الأدلة المادية على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة ، عبر عمليات تجريف وإزالة وسحق الركام الذي يُعتقد بوجود جثامين آلاف المفقودين تحته.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن أي مساس بهذه المواقع يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية القاضية بحفظ الأدلة، فضلاً عن كونه اعتداءً على كرامة الشهداء وحق عائلاتهم في استعادة جثامينهم ودفنها.

وأشادت "حماس" بالتحذيرات التي أطلقتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، والتي أكدت فيها أن إزالة ونقل الركام قد يؤدي إلى محو آثار جرائم خطيرة ارتكبت على مدار عامين.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لإدخال فرق تحقيق وخبراء جنائيين دوليين لتوثيق الأدلة والإشراف على انتشال المفقودين، مشددة على أن إنجاز عمليات الإعمار يُعد ضرورة ملحة بشرط ألا يُستغل من قبل الاحتلال للإفلات من المساءلة.