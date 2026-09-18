الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

غزة- وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المرتفعات الجبلية دافئًا في بقية المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرأ نغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرأ نغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحوالي درجتين مئويتين، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، وإشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.