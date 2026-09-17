وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 6 شهداء و71 إصابة جديدة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار لليوم 339 الثلاثاء 17 سبتمبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار لليوم 338 الاثنين 14 سبتمبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: فاجعة "عمارة السعادة" شاهد على استمرار حرب الإبادة وكالة الرأي الفلسطينية الصليب الأحمر: انهيار مبنى بغزة يدق ناقوس الخطر وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد أسير في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مجلس السلام ينتقد تصريحات "كاتس" بشأن نزع السلاح وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني: انتهاء عمليات البحث في عمارة "السعادة" بغزة بانتشال 21 شهيداً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تعلن إعادة تفعيل برنامج زراعة القوقعة للأطفال بعد توقف 3 سنوات وكالة الرأي الفلسطينية الإعلامي الحكومي: الاحتلال والمجتمع الدولي مسؤولو كارثة "السعادة"وغزة تتجه للانهيار
أخبار » الأخبار الفلسطينية

3 شهداء ومصابون بخروقات إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة

15 أيلول / سبتمبر 2026 07:51

غزة- وكالة الرأي:

استشهد ثلاثة مواطنين، وأُصيب آخرون بجروح تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة، أمس الإثنين، جراء سلسلة غارات جوية وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة .

وأفاد مصدر في مستشفى ناصر الطبي، باستشهاد مواطن، وإصابة آخرين، في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في محيط شارع خمسة في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد مواطن (محمد عجور) متأثرًا بجراحه جراء غارة جوية استهدفت منزلاً سكنياً في المنطقة الغربية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن إثر إطلاق رصاص من قبل قوات الاحتلال في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ويأتي ذلك امتداداً لقصف مكثف شهدته الساعات الماضية، حيث أُصيب عدد من المواطنين إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين في مخيم "وطن" المجاور لمستشفى الوفاء وسط مدينة غزة، بالتزامن مع قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط مقر اللجنة المصرية ببلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع جرحى وتضرر المقرات الإغاثية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قيادة الكنيسة الكاثوليكية تزور تجمع القبائل والعشائر تجسيداً للوحدة الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟