3 شهداء ومصابون بخروقات إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة

غزة- وكالة الرأي:

استشهد ثلاثة مواطنين، وأُصيب آخرون بجروح تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة، أمس الإثنين، جراء سلسلة غارات جوية وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة .

وأفاد مصدر في مستشفى ناصر الطبي، باستشهاد مواطن، وإصابة آخرين، في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في محيط شارع خمسة في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد مواطن (محمد عجور) متأثرًا بجراحه جراء غارة جوية استهدفت منزلاً سكنياً في المنطقة الغربية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن إثر إطلاق رصاص من قبل قوات الاحتلال في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ويأتي ذلك امتداداً لقصف مكثف شهدته الساعات الماضية، حيث أُصيب عدد من المواطنين إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين في مخيم "وطن" المجاور لمستشفى الوفاء وسط مدينة غزة، بالتزامن مع قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط مقر اللجنة المصرية ببلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع جرحى وتضرر المقرات الإغاثية.