استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في البيرة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن زياد محمد جابر (54 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة.

وأفادت الوزارة بأن المواطن جابر استشهد متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة أم الشرايط.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة فجر اليوم، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة المواطن جابر بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقاً.

وباستشهاد المواطن جابر، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، الى أكثر من 100 شهيد، وسط استمرار الاقتحامات والاعتداءات وعمليات إطلاق النار التي تستهدف المواطنين.