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الصحة العالمية: القطاع لا يزال يواجه حالة طوارئ إنسانية وصحية

26 أيلول / سبتمبر 2026 07:47

وكالات- وكالة الرأي:

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن قطاع غزة لا يزال يواجه حالة طوارئ إنسانية وصحية عامة، رغم مرور نحو عام على وقف إطلاق النار.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، إن النظام الصحي في القطاع يتعرض لضغوط هائلة، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية والصحية كبيرة للغاية.

وشدد غيبريسوس على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة سريعة ومستدامة ودون عوائق.

وأضاف، أن الإمدادات والمستلزمات الطبية يجب أن تدخل إلى القطاع، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الصحية، وإعادة فتح مسارات إحالة المرضى، وتوسيع نطاق عمليات الإجلاء الطبي.

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