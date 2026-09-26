حماس تدعو إلى التضامن مع الصحفيين وإدانة جرائم الاحتلال بحقهم

وكالات- وكالة الرأي:

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دور الصحفيين الفلسطينيين، داعية إلى التضامن معهم، وإدانة جرائم الاحتلال بحقهم، والعمل على حمايتهم ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "يحيي شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، والأحرار حول العالم، اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الذي أقرّه الاتحاد الدولي للصحفيين في 26 سبتمبر 1996؛ تقديرًا لدور الإعلام الفلسطيني ورسالته، واعتزازًا بتضحيات الصحفيين الذين نقلوا الحقيقة بمهنية ومصداقية، رغم ما واجهوه من مخاطر.

وترحمت، على أرواح شهداء الحقيقة، ونسأل الله الشفاء للجرحى والمصابين، والحرية للأسرى والمعتقلين. كما نحيّي الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم، ونثمّن أداءهم رسالتهم رغم المخاطر والتهديدات، ونؤكد ما يلي:

واعتبرت، أن قتل الصحفيين واعتقالهم وإبعادهم، وتدمير المؤسسات الإعلامية وإغلاقها، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمؤسسات الصحفية في العالم إلى إدانتها، والعمل على حماية الصحفيين ومحاسبة مرتكبيها.

وأشارت إلى أن ملاحقة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية ومحاولات حجب محتواها على منصات التواصل تكشف أثر السردية الفلسطينية في نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال، ونحمّل الشركات المتواطئة في هذه السياسات مسؤولية الإسهام في التضليل والتغطية على الجرائم.

ودعت، المؤسسات الإعلامية العربية والإسلامية والدولية إلى تعزيز تضامنها مع الصحفيين الفلسطينيين، وتوحيد الجهود لنقل معاناة شعبنا وفضح جرائم الاحتلال، والتحذير من مخططاته التي تهدد المنطقة واستقرار العالم.

وشددت على أن استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم وبث الأكاذيب يستدعي من المؤسسات الصحفية والإعلامية تحمّل مسؤولياتها، وتكثيف التغطية والتضامن، وإظهار الحقيقة، والانتصار لحقوق شعبنا الوطنية الراسخة.

يأتي إحياء هذه المناسبة في ظل استمرار استهداف الاحتلال للصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم في فلسطين، فمنذ السابع من أكتوبر 2023، ارتقى أكثر من 262 صحفيًا وإعلاميًا، وأصيب ما يزيد على 400 آخرين، فيما تواصل حكومة الاحتلال منع دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة، في محاولة لطمس حقيقة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق شعبنا.