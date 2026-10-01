الصحة: جراح روسي يشيد بكفاءة الطواقم الطبية ويناشد أطباء العالم التوجه إلى غزة

أشادت وزارة الصحة بجهود الوفد الطبي الروسي، فيما ناشد الجراح الروسي البروفيسور فلاديسلاف كوزوفكوف أطباء العالم بمختلف تخصصاتهم التوجه إلى قطاع غزة، للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

وجاءت هذه المناشدة عقب مشاركة البروفيسور كوزوفكوف في إجراء عمليات زراعة القوقعة السمعية لـ50 طفلًا في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وحول مهمته، قال كوزوفكوف: "كانت مهمتي تتمثل في إجراء عمليات زراعة القوقعة في غزة، ومساعدة الجراحين الفلسطينيين على إجراء هذه العمليات بأنفسهم وبشكل مستقل"..

وأشاد الجراح الروسي بالكفاءة العالية للفريق الطبي الفلسطيني رغم النقص في المعدات، مؤكدًا عزمه على العودة إلى غزة ومواصلة إجراء العمليات.

من جانبه، أوضح استشاري ورئيس لجنة جراحة القوقعة الدكتور هيثم العجلة أن مشاركة الوفد الروسي جاءت ضمن مساعي التعاون الجراحي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير برنامج زراعة القوقعة وتعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية.